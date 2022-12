Novemberben mutatkozott be a budapesti Pinceszínházban a Vera, Grecsó Krisztián kultregényének színpadi változata, Grisnik Petra írta színpadra, ő is játssza, Göttinger Pál rendezte az előadást. „És hát a Kőszegi Várszínház produkciója. Nagyon büszkék is vagyunk rá. Köszönjük a Pinceszínháznak, hogy műsorára tűzte a fővárosban. Grecsó Krisztián egyébként nagyon szereti a színpadi Verát. Azt mondta, Grisnik Petra és Göttinger Pál személyében újabb rokonai lettek az ő Verájának. Kedves Barátaink! Kőszegen, Kőszegen túl. Budapesten. Nézzék meg a Verát – Grisnik Petra előadásában a Pinceszínházban” – olvasható a Kőszegi Várszínház közösségi oldalán.