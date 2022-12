– Nehéz ezek közül bármit kiemelni, hiszen minden egyes fejlesztés, ami a város érdekében történik, egyaránt fontos. Ha egyet mindenképpen ki kellene emelni, akkor talán a Batthyány-kastélyegyüttesnél végzett munka lenne az, ahol sikerült elbontani a volt cipőgyári épületeket, amik hosszú évtizedek óta rondították a műemlék környezetét. Ezzel együtt egy olyan új, nyitott közösségi tér jött létre, ami a jövőben otthont adhat majd kisebb-nagyobb volumenű eseményeknek. Minden apró lépés közelebb visz minket ahhoz a célunkhoz, hogy ez a gyönyörű épületegyüttes újra a régi fényében tündökölhessen. Örülök, hogy ehhez 2022-ben is közelebb kerültünk egy kicsit – szögezte le a polgármester, majd arról kezdett beszélni, hogy megkezdődtek a munkálatok a Rába-parton is, ahol több fejlesztési cél valósul meg.

– Először is fontos észrevenni, hogy az elmúlt években az emberek újra kezdik maguknak felfedezni a Rába-partot. Ez nemcsak a strandolást jelenti, hanem több olyan sport- és szabadidős tevékenység is zajlik a folyón, vagy annak partján, ami rengeteg embert vonz egész évben. A különböző kulturális vagy zenei események pedig nyaranta biztosítanak kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget a látogatóknak. Éppen ezek voltak azok az indokok, amelyek arra sarkalltak minket, hogy valamit kezdenünk kell a Rába-parttal, ami már egy ideje kívül esett a fejlesztési területek körén. Ez a mostani beruházás nagyon komoly előrelépés lesz a város turisztikai életében. Érinteni fogja egyebek között a kikötő területét, magát a strandot, és a partszakasz teljes rehabilitációja is megtörténik, valamint egy olyan ökocentrum épül, ami különböző kulturális és közösségi lehetőségeket is magában hordoz – számolt be a részletekről.

A városvezető emlékeztetett: az idén megújult a kulturális központ és a Felsőberkiben lévő kultúrház is, ami a közösségeket szolgálja, de a piacnál is folyamatban van egy fejlesztés, és a jövőben is folytatódnak ott a munkák. A belterületi utakra is kitértünk: azokra mintegy 70 millió forintot költhetett a város, és minden évben újabb utcákat újítanak meg. – A jövő év egyik nagy beruházása lesz a közvilágítás-rekonstrukció, ami már 2022-ben elkezdődött. A Rákóczi utcán található fő gyalogos-átkelőhelyeken például már megtörtént a felújítás. Bebes István azt is hangsúlyozta, a város zöldítése is kiemelt terület maradt, és így lesz a folytatásban is. A további tervekről elmondta: bízik abban, hogy minél hamarabb véget ér a háború a szomszédunkban, amivel párhuzamosan remélhetőleg az energetikai válság is enyhülni fog.