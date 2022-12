Egy szép betlehem be tudja vonzani a gyerekeket a templomba – ez is motiválja Ágh Ernőt, amikor karácsony előtt nagy odafigyeléssel és alapossággal állítja össze a Mária-oltárnál a karácsonyi életképet. – A legnagyobb öröm az, amikor a plébános szenteste és karácsonykor odahívja a kicsiket, és mesél arról, mit is jelenít meg a betlehem – folytatta.

Az egyházközség világi elnökét éppen ezért az is inspirálja, hogy minél hitelesebben mutassa be Jézus megszületésének miliőjét. Az előkészületek részeként Ágh Ernő az erdőben mohát szed és szalmát is szerez, hiszen arra különösen figyel, hogy csak természetes anyagokat használjon fel a betlehem összeállításakor. Ezeket tette a templom mintegy 80 éves bábui köré. Mária, a kisded és a háromkirályok szépen kidolgozott figuráit bárki megcsodálhatja a szalézi templomban.