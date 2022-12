December 29-én ünnepelte 90. születésnapját Fábián József - a jeles alkalomból Takács Róbert polgármester és Herczeg Csaba alpolgármester köszöntötte: átadták a miniszterelnök emléklapját és az önkormányzat ajándékát. Jóska bácsinak két gyermeke, három unokája és két dédunokája van. Ma is aktív, szellemileg friss, ellátja magát, és elvégzi a ház körüli munkákat is, amelyben fia sokat segít neki. Fábián József korábban a közútkezelőnél dolgozott negyven évig. Harminc esztendeje vonult nyugdíjba. Szerette a munkáját és őt is megbecsülték kollégái: ezt bizonyítja, hogy 90. születésnapján volt munkahelyére is meghívták.