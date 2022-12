Sikerrel pályázott és nyert mintegy 45 millió forintot Borgáta a Magyar falu program idei Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása elnevezésű pályázatán. Gőcze Zsanett polgármester a pénteki átadón megköszönte a jelen lévők – kivitelezők, pályázatíró – szakmai segítségét. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos a falu különleges helyzetét hozta szóba: a településtől elkülönülve, mégis azzal együtt működik az üdülőtelep, amelynek fejlesztései elé az elmúlt évtizedekben akadályok gördültek. A Magyar falu programban azonban – mint mondta – olyan felújításokra is lehetőség van, amelyek üdülőterületet érintenek, ami indokolt is, hiszen a falu sorsa, jövője összeforrt a fürdővel, másrészt számos lakónak ott van a bejelentett tartózkodási helye. A fejlesztés második ütemében újult meg a most átadott öt utca, név szerint az Akácos, a Vadvirág, a Napsugár utca, a Gesztenye köz és a Táborhely utca burkolata.