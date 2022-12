Az önkormányzatnál dolgozott aktív korában, az igazgatási és szociális ügyeket vitte, a segélyek osztását akkor környezettanulmány is hozzátartozott. A karitatív segítőmunkába Dr. Tímár Gáborné Margit vonta be harminc évvel ezelőtt, mikor megkérte, hogy írja össze a rászorulókat, először volt nyolc-tíz ember a látókörében, aztán bővült a kör húsz-huszonötre, még később nyolcvanra. Tartós élelmiszert kaptak a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásztól, azt osztották szét. A toronyi karitász csoport 2005-ben alakult, még Kiss Gábor László plébános idejében. Horváth Gáborné azóta is rendszeresen szervezi, hogy jusson élelmiszer, ruha vagy akár bútor a szükséget szenvedőknek, azóta is, hogy 2009-ben nyugdíjba ment. Ügyintézéssel és életvezetési tanácsokkal is támogatja a családokat. Amikor Dr. Perger Gyula volt Toronyban a plébános rendszeresen kikérte Horváth Gáborné véleményét, kinek, hogy segítsenek. Hol ki kellett fizetni egy negyvenezer forintos gyógyszertári adósság felét, hol egy húszezer forintos támogatást inkább két részletben odaadni. Mucus a személyes példájával is elöl járt – hogy átmenjen a köztudatba: addig nyújtózkodjunk, ameddig a takaró ér -, megesett, hogy elhívta magához az ügyfelet, tanulságul, hogy ne vegyünk fel milliós hitelt felújításra, mert ha nem lesz munka, nem lesz miből fizetni; lehet együtt élni itt-ott megpattant járólappal is, és a tökfőzelékbe nem kell feltétlenül fasírozott, jó lehet a virsli is.

Horváth Gáborné 2018 óta a nardai karitász tábor lelkes munkatársa, szervezőkészsége és az elesettek iránt tanúsított együttérzése példaértékű. Most Haller László atyával dolgozik együtt, aki a saját kisbuszával hordja ki az adományokat, Mucus pedig másodmagával rakodni segít neki. A szép virágcsokrot, amit Fekete Szabolcs Benedek segédpüspöktől kapott a szőlősi templomban, a Budapesten átvett Caritas Hungarica kitüntetéshez gratuláló ajándék mellé, felajánlotta a Szűzanya oltárára, megköszönve, hogy mindezt a munkát elvégezhette.