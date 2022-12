Gyenge ezüstvasárnap

35 évvel ezelőtt, ezüstvasárnap kicsit szorongva forgatták a pénzt a boltokban a vásárlók, nem tudtak igazán feloldódni a tömegben. Költöttek, de már nem önfeledten. Tudatában voltak a kényszereiknek. A tömeg sem az volt, mint korábban: csendesebb és nem tolakodó. A nyolcvanas évekre jellemző ezüstvasárnapi nagy roham elmaradt a szombathelyi üzletekben.

Karácsony napján is lehetett tejet és kenyeret venni

Aranyvasárnap a boltok 9-től 13 óráig voltak csupán nyitva, holott advent negyedik vasárnapja még csak december 20-ára esett. Ellenben december 12-e és 23-a között a városok kereskedelmi centrumaiban levő áruházak, iparcikk- és ruházati üzletek dönthettek arról, hogy hosszabbított nyitvatartással dolgozzanak. amivel végül éltek is az üzletek. Külön érdekessége a 35 évvel ezelőtti ünnepi nyitvatartásnak, hogy december 25-én és december 26-án kijelöltek vendéglátóhelyeket, ahol az ünnepek alatt is lehetett tejet, illetve kenyeret kapni.

Akció volt, érdeklődés kevésbé 1987 ezüstvasárnapján

Forrás: Fortepan

Régi hagyomány volt már, hogy az iparcikkeket árusító üzletek karácsony előtti vasárnap nyitva tartottak. Az egy héttel korábbi pangás után a szombathelyi Skála Gyöngyös Áruház minden osztályán ezúttal nagy volt a nyüzsgés. 1987-ben a vártnál nagyobb, az egy évvel korábbinál 30 százalékkal volt magasabb az áruház forgalma. Decemberben összességében még ennél is több áru kelt el. Karácsony előtti napokban hiánycikknek számított már a színes TV, a video, a hűtőgép és az automata mosógép. Háztartási cikkekből, játékokból viszont kielégítő volt az ellátás. A keresettnek számító kazetták, magnós rádiók, hajszárítók, robotgépek és háztartási gépek szerepeltek a kívánságlistán. Nagy szó volt: aranyvasárnap a Skála-Gyöngyös Áruház élelmiszer osztályán még narancs is volt! Ruházatból és cipőkből ugyancsak volt még választék. Hasonló volt a forgalom és a kereslet a többi szombathelyi áruházban, így a Centrumban és a Borostyánkőben is. Decemberben szabadnap nélkül dolgoztak az eladók az üzletekben és még nehéz napok vártak rájuk az év végi leltár és az év eleji átárazás miatt.

Újra könyv kerül a fa alá, megjelentek a számítógépes játékok

Aki előre gondolkodott, az december közepén a téli könyvvásáron már kiszemelhetett magának egy-egy lapozgatható ajándékot. A kiadványok változatosak voltak. A névnapkönyvek közül például a János pillanatok alatt elfogyott, akárcsak annakidején az Erzsébet. Résen kellett lennie az embernek, ha valamilyen konkrét újdonságra utazott. A szerzők közül Végh Antal és Zalatnay Sarolta volt népszerű. Főleg a fiatalabbak vettek könyvet idősebbeknek, de lényegében ebben az évben nyerte vissza régi rangját a könyv, ismét az egyik legszebb ajándékok sorába lépett. Igaz, egyre drágább áron.

Televíziók, lemezjátszók, magnetofonok a kirakatban a 80-as évek kínálatából

Forrás: Fortepan

A gyermekkönyvek kínálatában ott volt John Donovan New Yorkban minden más című kötete, Móricz Virág Mexikói szerelem című könyve, a Kaláka zenéskönyve Szabad-e bejönni ide Betlehemmel címmel, s Vlagyimir Szutyejev Vidám mesék című kiadványa. Weöres Sándor Járj, baba, járj című kötete a bölcsődés és óvodás korú gyermekeknek volt kedves ajándék. Meglepően olcsó volt a Rózsaszínű párduc, sikeres volt a Góliát képregény valamennyi különszáma. A hanglemezek és kazetták közül ki lehetett emelni a Barokk karácsonyi orgonazenét, amely a szombathelyi Kálvária templom orgonáján készült. A szombathelyi könyvesboltokban a könyvek és a hanglemezek mellett már számítástechnikai cikkeket és játékprogramokat is kínáltak.

Stájer karácsony a Képtárban

Aki élménnyel (is) meg akarta ajándékozni szeretteit (vagy saját magát) 1987-ben, az rendszerint jegyet váltott a karácsonyi hangversenyek valamelyikére. Vagy éppen ellátogatott a Stájer karácsonyra: az Erkel kórus és a világhírű ausztriai fürdőhely, Bad Gleichenberg kórusa adott közös karácsonyi hangversenyt a szombathelyi Képtárban.

Látogatóba - és egy szebb állomásra - érkeztek

Akik pedig vonaton érkeztek haza – vagy éppen rokonokhoz, családtagokhoz - Szombathelyre, azok már használhatták a vágányok alatt kiépített vasúti átjárót. Ugyan eredeti határidő előtt adták át, ennek ellenére még folytatódott az átépítés. A pályaudvar 1984-ben megkezdett nagyszabású rekonstrukciójának a részeként, 1987 júniusában kezdődött meg az építése. A 37 méter hosszúságú, 5,1 méter szélességű és 26 méter magasságú aluljárónak a fő épület, a 2-es és 3-as, valamint a 4-es és az 5-ös vágányok között valósult meg kétoldali fel- és lejárata.

1987 december 25-én főműsoridőben a Napfivér, Holdnővér című olasz–brit filmdrámát adta a TV Franco Zeffirelli rendezésében

Fekete karácsony külföldi filmekkel

35 évvel ezelőtt derült száraz idő köszöntött be az ünnepek alatt. Mindez azt jelentette, hogy abban az évben sem örülhettek azok, akik – újfent – fehér karácsonyban bíztak.

Szenteste napján a Magyar Televízió a Kellemes karácsony című filmet sugározta, 25-én a Napfivér, Holdnővér angol-olasz film volt műsoron, 26-án pedig egy francia filmvígjáték ültette le a nézőket a TV-k képernyői elé: Az évszázad esküvője.

A Lord zenekar

Forrás: Fortepan

15 éves lett a Lord

A két ünnep között is volt zenei élmény. A Lord december 29-én, gazdag programmal várta rajongóit a Művelődési és Sportházban a 15 éves jubileumán. Kora délutántól éjfélig tartott az óév-búcsúztató Lord buli, amelyen fellépett a fővárosi Kánguru, a szombathelyi Dózis formáció, valamint Cserga barátaival. A közönség első ízben hallhatta az együttes új tagját, Gidófalvi Attilát, aki egy saját szerzeményt is bemutatott. A régebbi, jól ismert nóták mellett a Lord legújabb dalai is felcsendültek.