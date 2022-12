Nagy a hideg, kicsi a fény. Sok a tennivaló, kevés az idő. Hosszú a recept, rövid az éjszaka. Puha a takaró, bökős a fésű. Minél közelebb a várva várt téli szünet időpontja, annál nehezebbek a reggelek. Nekik is, nekünk is. De már a félhomályban, a kakaósbögre mögé bújva sem lehet kérdés: több ablak kinyílt a kalendáriumon, mint ahány még csukva van. Már csak néhány ébresztgetés, már csak tíz nap, és eljön a szenteste. És milyen jó minden reggel várni a falatnyi meglepetést. Minden ablak megédesíti a napot. Minden ablak eggyel közelebb visz a csodához. Antoine de Saint-Exupéry is megírta A kis hercegben: „ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe szívemet… Szükség van bizonyos szertartásokra.”