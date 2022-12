– 2022 nagy boldogsággal indult mindannyiunk számára: csillapodott a koronavírus-járvány, mi pedig elbúcsúzhattunk a pandémiával járó megkötésektől. Az örömünk nem tartott sokáig, a februárban kitört orosz–ukrán háború hatására rohamosan drágulni kezdett minden, így az energiahordozók árai is – fogalmazta meg Kiss András, majd hozzátette: bár az önkormányzatnak a gazdasági tervét többször is újra kellett gondolnia, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Jánosházán a bölcsődén kívül az összes önkormányzati üzemeltetésű épületre a jövő év végéig fix, még a régi árakat tartalmazó szerződéssel bírnak, emellett a legtöbb intézményük üzemeltetésénél a megújuló energiaforrásokra is támaszkodhatnak. Az energiaválság ellenére számos beruházás valósulhatott meg Jánosházán.

Harminc év után újra bölcsőde nyitotta meg kapuit a városban. Ugyancsak idén önkormányzati lakásokat újítottak fel és jutott pénz az önkormányzati épületek korszerűsítésére is. Ebben az évben került aszfaltburkolat a „poros” Tisza utcára és idén készült el a város szennyvízcsatorna rendszerének bővítése, amelyre öt környékbeli település csatlakozott rá. A piactéren az esővízcsatorna újulhatott meg, de felújították a temető bejáratát, a hűtőházat és a Gombár-kápolnát is. Októberben tették le a Festék Bázis Zrt. új gyártócsarnokának alapkövét. A létesítmény bővítésével új munkahelyeket is teremtenek, ez még vonzóbbá teheti a várost a betelepülni vágyók szemében.

– Új tendencia, hogy egyre többen telepednek le a városban, főként fiatalok, alig van eladó ház. Vonzó számukra a város elhelyezkedése, az infrastruktúra és az olcsó ingatlanárak – mondta a város első embere, majd így folytatta: – Vannak folyamatban lévő projektjeink. Megkezdődött a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése és az egykori vásártéren álló Szent Vendel-kápolna felújítása is a végéhez közeleg, ami méltó éke lesz a városközpontnak. A számos fejlesztés mellett jutott keret a városi ünnepek – városnap, almafesztivál megtartására is.

Kiss András elmondta azt is: több sikeres pályázat futott be a napokban, így jövőre megindulhatnak az öt belterületi utca, valamint az Egészségház és a Gondozási és Családsegítő Központ energetikai felújításával kapcsolatos munkálatok.

– Nem tettünk le arról sem, hogy szupermarketet hozzunk a városba. Az egyik országos hálózat erős érdeklődést mutat a város jó elhelyezkedése miatt – mondta el Kiss András. Jövőre jubileumot ünnepel Jánosháza, 2023-ban lesz tíz éve, hogy a település városi rangra lépett. Nagyszabású ünnepséggel készülnek.