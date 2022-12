Csütörtökön öt zenész hat hangszert és összesen 17 szólamot szólaltatott meg – Az elit alakulat című filmsorozat zenéjével hozták karácsonyi hangulatba a nézőket, miközben a képkockák felidéztek néhány mozzanatot a zenekar idei mozgalmas évadából. Pénteken ismét filmzene szólt – Have Yourself a Merry Little Christmas – különleges feldolgozásban, egy klarinét kvintett előadásában. A harmadik ablakot kinyitva, szombaton újra világslágert hallhattakunk: a With or without you-t.

– Kalendáriumunk meglepetések sorozata, 24 különböző produkcióval – nincs két azonos nóta és két azonos formáció sem. A teljes fúvószenekar mindössze egy videóban szerepel, közreműködik az ifjúsági fúvószenekar, a zenészek barátai, családtagjai – a belőlük összeállt kamaracsoportok adnak elő minden este valami mást a jazz zenétől a rockon át a népzenéig. Lesznek klasszikus és modern karácsonyi énekek és olyan nóta is, ami nem kötődik a karácsonyhoz – árulta el Szilágyi Miklós karnagy, a sorozat ötletgazdája.

– 2020-ban, a pandémia ideje alatt nem tudtunk próbálni. Szükség volt egy projektre, ami összetartja a közösséget és megőrzi kapcsolatunkat a közönséggel. Tavaly elkészítettük a második sorozatot. A harmadik évad őrzi a hagyományokat, viszont megint új zenékkel készültünk, melyeknek nagy részét ebben a formában sosem hallhatta a közönség. Új lett emellett az arculatunk is. A felvételekben, a videók vágásában, a hangszerelésben is segítettek a zenész kollégák – tette hozzá.

Érdemes feliratkozni a zenekar YouTube-csatornájára, a kalendárium ablakai minden este 20 órakor nyílnak. A harmadik sorozattal együtt az eddig elkészített 72 muzsikát gyűjteményes formában tervezik közzétenni.