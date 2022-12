A csepregi katolikus templom a 14. században épült, a megye egyik legrégebbi temploma. 1939-ben újjáépítették, hogy megnagyobbítsák (akkor lett háromhajós), de a torna és a szentélye eredeti, vagyis több mint hatszáz éves.

– Valószínűleg azért esett ide most a tekintet, mert templomunk védőszentje Szent Miklós püspök, ezért itt veszik fel a szentmisét advent második vasárnapján – tudtuk meg Finta József plébánostól. Hozzáfűzte: ez különleges és örvendetes esemény, ahogyan egyébként minden szentmise is az, a különbség annyi, hogy a televízión keresztül országosan is elér azokhoz, akik nem ehhez az egyházközséghez tartoznak. Így számukra is tudja nyújtani a szentmise azt, amit az itt élőknek: hogy közelebb kerüljenek a Jóisten igéjéhez.

– Szentmisét tartani egy kis kunyhóban is örvendetes, mindig nagy esemény, mindegy, hogy sokan vannak vagy kevesen, mert a mise bemutatása során megjelenül Krisztus áldozata. Advent második vasárnapjának miséjét vesszük; csak egy éneket szeretnénk énekelni a hívekkel közösen, Szent Miklós püspöknek magasztalására, mert különben december 6-án, kedden ünnepeljük őt. Aznap 11 órakor az általános iskola diákjai és tanárai jönnek a templomba, 18 órakor Csepreg Város Fúvószenekara játszik.

A csepregi adventről a plébános elmondta: többféleképpen készülnek, segítenek a várakozásban a december 5-én kezdődő roráték, amelyeket kedd kivételével jövő héten mindennap megtartanak, hajnali hat órától. Finta József hangsúlyozta az adventi időszak fontos jócselekedeteit, amelyek révén szintén idekapcsolható Szent Miklós, aki egyszer rejtetten megsegített egy háromgyermekes apát, hogy ne kelljen erkölcstelen életre adni a lányait. Egy zacskóban pénzt dobott be hozzájuk háromszor, így tisztességgel férjhez tudott menni mindhárom lány. Azt kérte cserébe az apától, hogy tartsa titokban. Ezért ajándékozzuk meg a gyerekeket is lopva, édességet csempészve a csizmájukba.

A csepregi templom oltárképe Szent Miklós egy másik jótettét ábrázolja: a püspök kimenti a szaracénok fogságába esett fiút, és visszaadja a szüleinek, és a család örül. Ezt a képet azután festette Johann Cimbal osztrák festőművész, miután 1776. április 1-én tűzvész pusztította el a várost, és a kegyúr, Jankovics Antal gróf újjáépíttette a templomot.

A jótetteken kívül a bűnbánat is segíti az adventet, hogy tiszta szívvel várjunk; a koszorún a lila gyertya ezt jelképezi. Angelus Silesius írta, hogy „hiába születik meg Jézus százszor Betlehemben, ha nem születik meg a te szívedben”. Ahhoz, hogy Jézust befogadjuk, tiszta szívre van szükség. Talán ez a legfontosabb készület – emelte ki a plébános.

A szentmisén közreműködik a templomi kórus, és gyerekek énekelnek hitoktatójuk vezetésével.