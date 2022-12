Vincze Csaba, a Westside TSE elnöke és vezetőedzője az idei évükről elmondta: meglehetősen nyugodt volt a korábbiakhoz képest, hiszen minden tervezett versenyen, eseményen részt tudtak venni. Örömét fejezte ki, hogy sem verseny, sem más program nem maradt el, minden a januári tervek szerint folyt. Sikerekben sem volt hiány, hiszen a csapat a hip-hop világbajnokságon is részt vett, ahonnan három arannyal, egy ezüstéremmel és két bronzéremmel tértek haza, természetesen voltak más versenyeken is az év folyamán. Országosan már több verseny is létezik, ezért minden nebuló a saját „súlycsoportjában” tudja megmérettetni magát. A jövő évi tervekkel kapcsolatban megtudtuk, a világbajnokság ismét cél lesz, az év elején az arra való fókuszáláson lesz a hangsúly, a többi kisebb versenyt csak januárban írják ki, így azokról majd csak akkor döntenek.