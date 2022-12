A komolyabb túrák szerelmesei december 27-én indulhatnak egy teljesítménytúrára, amelyet a Vasi Vándorok Sportegyesület szervez a Kőszegi-hegységbe. A túra nem kezdőbarát, közel 20 kilométert kell megtenniük a résztvevőknek. Habár a túra vezetett, létszámhoz kötött, mégis megőrzi a teljesítménytúra-jellegét, a szervezők elmondása szerint fontos, hogy tartsák magukat az időbeosztáshoz, és a terep is tartogat például kihívást jelentő emelkedőket, illetve fontos, hogy a jelentkezők egy csoportban maradjanak. A szervezők megpróbálják a túrázót a terep kevésbé ismert részeire kalauzolni. A túra becsületkasszás lesz. A rajt-cél pedig az Okmányos (Kincs) pihenő.

Azoknak, akik a szilveszter estéjét is a természetben töltenék, az Írottkő Natúrparkért Egyesület hozza vissza a néhány évig rendszeresen megszervezett szilveszteri túrát. Az Óház kilátóhoz szervezett túra keretében a túrázók pezsgős, hangulatos szilveszteri túrán vehetnek részt. A program itt is minimum létszámhoz kötött. A kilátó földszinti helyiségében lesz a melegedő, illetve látványtüzekkel is készülnek a résztvevőknek. A díj ellenében a jelenlévőket a kilátónál zsíros kenyérrel, forralt borral, teával, pezsgővel és korhelylevessel várják. A túra nem hosszú, az indulás az egykori Királyvölgyi Büfé melletti parkolóból lesz, és a Gesztenyefa utcán keresztül visz a kilátóhoz. A táv így nagyjából négy kilométer.