Az emelet a korábbi tetőtérben új födém kialakításával nyerte el mai állapotát. Okos otthon rendszer segít a világítás, az árnyékolók és a fűtés kezelésében. Említést érdemel még a korszerű fűtés rendszer melyet 3 éve újították fel.

A környezetről

A teljes terület körbekerített, igényes kovácsolt kapukon keresztül juthatunk be a birtokra, melyhez egy privát úton lehet behajtani.Az épület egyik sarka alatt kis pince helyiség található mely bor tárolásra kiválóan alkalmas, de egy kis elvonulós borozgatásra is ideális. Innen irányítható medence technikája is. Nagy érték a gondosan ápolt park, mely teljes védettséget nyújt, az amúgy is eldugott helyen lévő kúriának. Egyedi adottságai és magas komfortszintje miatt kiváló otthona lehet. [...]”

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!