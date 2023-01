– Egy japán cégnek dolgozom minőségbiztosítási területen: LCD-kijelzők minőségbiztosítási ügyeit intézzük. Szellemi munkát végzek, számítógépen dolgozom, kellett mellé valami, amivel kézzelfoghatót tudok alkotni, ebben tudtam kiteljesedni. Korábban belekóstoltam a fényképezésbe, a drónozásba. Két éve villanyszerelő tanfolyamot végeztem, aztán 2020-ban, már a Covid-időszak elején vettem egy CNC-marót. Azt egy nagyobb és profibb marógép követte. 2022 szeptemberében vásároltam a lézervágót: a különböző paramétereket szabályozva lehet vele gravírozni, vékonyabb anyagokat vágni. Én fával foglalkozom, de bőrvágásra, -gravírozásra, papír, műanyagok, üveg gravírozására is használható.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mérnök apósa lombfűrész-technikával dolgozik, abból is „sok minden ráragadt”, amit nála látott, de alapvetően autodidakta módon képezte magát. Az asztalon a mintadarabokat mutatja: személyre szabott, névvel ellátott, családi ünnepeket jelző táblák, faliórák, kisebb-nagyobb méretben díszdobozok, pácolt, lakkozott ékszertartó dobozok, bortartók rétegelt lemezből és egy 3D-s fa dombormű, amit speciális antik festékkel kezelt.

– A legtöbb idő a tervezéssel, a számítógépes munkával telik. A kivágást a gép végzi, igaz ez is felügyeletet igényel. Aztán jön még az utómunka: a ragasztás, pácolás, festés, lakkozás, csiszolás. Összeszerelés szempontjából eddig a kamion volt a leginkább időigényes. A dombormű-marásnál az anyagvastagság miatt egy pár milliméteres eltérés is okozhat olyan hibát, ami 12 óra munkáját tönkreteheti. Fa esetében a lézervágásnál ha a vágási élek őzbarnák, akkor állítottam be jól a gépet. Minimális kormozódás megengedett, de az erős beégések már nem esztétikusak – árulja el.

A hobbija arra tanította: meg kell tervezni a dolgokat. Kezdi érezni, hogy ennek nagyobb súlya van, mint a gyors kivitelezésnek. A tervezésben folyamatosan fejlődni szeretne, és meg akarja tanulni a 3D-modellezést. A fán kívül szívesen dolgozna bőrrel és üveggel is.