A serdülő lányok önképét, életérzését nagymértékben meghatározza, hogy milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel és saját magukkal kapcsolatban – ebből indult ki és a „Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok” alapgondolattal indult útjára több mint húsz éve az MFM-Projekt (My Fertility Matters = A termékenységem fontos!) Bajorországban dr. med. Elisabeth Raith-Paula müncheni doktornő ötlete alapján. Az MFM-Projekt Ciklus Show Magyarországra történő adaptációját és elterjesztését a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület vállalta 2006-ban. A programnak az a célja, hogy a résztvevőkben saját testük működésének különlegességét, csodálatos voltát erősítse meg, ezáltal pozitív hozzáállást és testképet alakítson ki. A kiskamasz lányoknak szóló látványos, izgalmas ötórás workshopon, a Ciklus-show-n a foglalkozásvezető Kissné Takács Eszter a testi folyamatokat, a ciklus-történéseket is bemutatta a zenét, a mozgást, színes, puha anyagokat, apró meglepetéseket is segítségül hívva úgy, hogy közben a lányok érzelmeire és érzékszerveire is hatott.

A játékos dramatikus foglalkozás középpontjában testünk titkos jelzései és a női ciklus izgalmas eseményeinek sztorija áll. Sok játékkal kísérve nemcsak megismerték, hanem el is játszották a gyerekeknek talán még szorongató témát, a ciklus show-t. Megtudhatták, mi történik a testükben, amikor nővé cseperednek, miért van egy nőnek ciklusa és havivérzése, a testünk miért küld olyan sok jelet, hogyan lehet ezeket megfejteni, és ezáltal aktívan megélni azt, hogy éppen mi történik a testben a ciklus folyamán. Átélhették, ahogy az „ösztrogénbarátnők” a testükben a jólétükért dolgoznak; a petesejt minden hónapban megteszi ugrását a nagy ismeretlenbe; egy szuper „szervizközpont” a testükben az élet színpadát folyton folyvást elölről felépíti. Arról is van már elképzelésük, hogy a Ciklus-show legtöbbször a kis fináléval, a havivérzéssel fejeződik be – ezáltal a méh „luxuslakosztálya” megújul; ám a nagy fináléval is zárulhat, ha a női testben a hímivarsejtek elindulnak kalandos útjukra, és az Élet egyenlete az Élet színpadán valósággá válik.

Információkat, rengeteg meglepetést, akciót és egy csomó nevetést ígértek a program szervezői – mindezt a résztvevő kislányok szerint meg is kapták. A lányok foglalkozását szülői bemutató követte. Az információs alkalom azoknak a szülőknek szólt, akiknek a lányai a serdülőkor előtt állnak vagy már serdülnek. Tippekkel, információkkal és tapasztalatokkal erősítette és bátorította a szülőket a foglalkozásvezető, hogy serdülő lányaiknak pozitív hozzáállást tudjanak közvetíteni a saját testükről, a havivérzésről, a testi változásokról. Gyakorlati javaslatokat is kaptak Kissné Takács Esztertől: hogyan kezeljék a szexuális érés témáját serdülő lányaiknál. Eszter kiemelte: a program olyan információkat nyújt, amelyek még nem tartoznak a mindennapi tudáshoz.

Legközelebb a nyári szünetben, augusztusban rendeznek Ciklus show-t Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémia szervezésében – aki nem akar lemaradni, annak érdemes figyelni a plakátokat. Interaktív felvilágosító foglalkozást 10-13 éves fiúknak is szerveznek Titkos küldetés címmel – Szombathelyen két édesapa vezeti a workshopokat. Ott a foglalkozás jelmondata: Férfias felelősséggel az életért!