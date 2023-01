Az oratórium eredeti megjelölése szerint „Oratorio; or Sacred Drama", szövegét Samuel Humphreys írta Jean Racine utolsó, bibliai ihletésű színműve, az 1691-ben született Athalie alapján. Händel remekműve páratlan formai változatosságával, izgalmas és színes kórus- és szólótételeivel méltó társa Racine darabjának: a három felvonást tartalmazó zenedráma számtalan zenei csúcspontja közül is kiemelkednek a felvonások zárókórusai, azok közül is az első felvonás végén álló, felejthetetlenül komor és tragikus hangvételű „Halleluja"-tétel.

Az ószövetségi történet, amely a Királyok könyvében és a Krónikák könyvében is szerepel, az Izrael földjét uraló és Baál istent imádó királynők idejében játszódik. Közöttük volt az utolsó, a zsarnok Athalia, a zenemű az ő bukását mesélte el. Az Athalia című zenemű nyolc évvel született a Messiás - Händel legismertebb és legnépszerűbb oratóriuma - előtt, de a szakemberek szerint túlszárnyalja azt.