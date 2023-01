Felemás zoknik divatját akárki is találta ki, bizonyosan nő volt, aki évekig elszenvedte a mosógépek okozta frusztrációt, mikor elnyelnek egy-egy zoknit. Örök rejtély, hova tűnnek ezek a fél párak, miféle fekete lyukat építenek be a mosógépekbe a gyártók. Csak dobáljuk be mosáshoz a zoknikat – szedik, mint valami vámot –, fél év alatt félárvák lesznek. Nos, ennek vége! Még tornaórán is lehet villogni a felemás zoknikkal, mert kifejezetten menő, ha az egyik ilyen, a másik olyan. Persze, így is illik harmóniát teremteni a színekkel, fazonokkal. A válogatáshoz bő merítésünk akkor van, ha már elég sok zoknink fele elveszett. Talán ott a titok nyitja, hogy a félpárzokni-nyelő automaták a divatdiktátorokkal működnek együtt.