Egy új szokás kialakítása során a siker kulcsa talán abban rejlik, hogy elsőként kisebb célokat határozunk meg magunknak. Azt is tudatosítanunk kell, hogy az új szokásunkat milyen formában tervezzük megvalósítani, majd amikor elkezdünk az új rutin szerint élni, azt mindennap következetesen be is kell, hogy tartsuk – így épülhet be az a szokások közé. Elhatároztam például, hogy több folyadékot fogyasztok. Ehhez segítségül hívtam – a modern kor gyermekeként – egy mobilapplikációt, amelyben minden alkalommal, ha megittam egy pohár vizet, rögzíteni tudom a tevékenységet. Az pedig, ha látom, hogy az adott napra kitűzött célt sikeresen teljesítettem, megadja a kellő löketet ahhoz, hogy a következő napon is kitartsak a célom eléréséért.