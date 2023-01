A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ étkezőjében tartották a kézműves foglalkozást és a közös társasjátékozást a gyerekeknek. A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat vezetője, Simon Rita lapuk kérdésére elmondta: nem először szerveznek játszóházat, ez náluk már hagyomány. Most nem a karácsonyi ünnepek előtti időszakra, hanem a meghosszabbított téli szünetre időzítették a programot, hogy ezzel is segítsék azokat a szülőket, akik dolgoznak. Elsősorban a szolgálat által gondozott gyermekeket és fiatalokat várták a rendezvényre, de külsősként is bárki csatlakozhatott.

A kézműves asztaloknál a családsegítők és az esetmenedzserek vezették a munkát: gyöngyfőzés, madáretető-készítés, gyurmázás és színezés is szerepelt a programban, zárásként pedig mindenki palacsintát kapott uzsonnára.

Simon Ritától megtudtuk azt is, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat látókörében megközelítőleg nyolcan 18 év alatti gondozott van a körmendi kistérség területéről. Velük rendszeresen tartják a kapcsolatot, és amiben kell, segítséget nyújtanak. A játszóházak és az egyéb szabadidős tevékenységek nagyon népszerűek, jó hangulatban telnek és összehozzák a közösséget.