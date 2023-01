Az elmúlt években Ágfalva és Somfalva közötti határátkelő az ingázók közötti fontos útvonallá vált. A burgenlandi település önkormányzata több korlátozást is bevezetett. Ennek értelmében munkanapokon reggel és este megtiltották az átkelést. Soproni és a környékbeli autósok közül még most is sokan rövidítenek erre. Hamarabb elérhető Nagymarton (Mattersburg) Bécsújhely (Wiener Neustadt). Sokan az autót leteszik a határ mellett, majd átsétálnak, és az ottani autóval utaznak tovább - írja a korne.at.

Thomas Hoffmann polgármester tavaly novemberben a belügyminiszterhez intézett nyílt levelében azt követelte, hogy a törvényi keretek között a határátkelő csak a lakosok számára legyen nyitva, és automata fénysorompót lehessen felállítani. Biztonsági okokból meg kell akadályozni az ellenőrizetlen átmenő forgalmat, Az ideiglenes tilalom nem járt a kívánt hatással.

A helyzet tovább romlott. Egyre gyakrabban történnek olyan balesetek, amelyekben kerékpárosok vagy gyalogosok érinettek. Többen súlyosan megsérülnek. Legutóbb december 30-án ütött el egy járókelőt egy magyar ingázó. A beteg még mindig kórházban van.

- Nem nézhetjük tovább tétlenül. A jelenlegi helyzetet nem lehet elviselni – panaszkodott az SPÖ polgármestere, miközben még mindig választ vár Gerhard Karner ÖVP-belügyminiszter hivatalától.

Thomas Hoffmann bejelentette: a közelgő önkormányzati képviselő-testületi ülésen rendeletet fogadnak el a határút lezárásáról. A további intézkedésig érvényes korlátozás március 1-jén lép életbe. Jobban szerettem volna egy fénysorompót, mint egy ésszerű, európai szintű megoldást. De ha a Belügyminisztérium nem tesz valamit, akkor be kell avatkoznunk. A lakosság biztonsága a legfontosabb!