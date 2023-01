A sárvári városházán Kondora István polgármester és Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a fogadta Lázár Jánost és Ágh Pétert múlt csütörtökön. A városvezetők most összegezték a találkozó és a megbeszélés eredményeit, tapasztalatait. Ugyan a szomszédunkban dúló háború az ország jelenlegi lehetőségeit meghatározza, de a város első emberei fontosnak tartották, hogy több hosszú távú, Sárvár jövőjét meghatározó fejlesztési tervről is egyeztessenek a miniszterrel.

A város vezetői az éppen futó és a jövőben tervezett projektekről is tájékoztatták Lázár János minisztert és Ágh Péter államtitkárt. - Ilyenek például a Kertváros forgalmát csillapító, az ipari park működését stabilizáló sárvári elkerülő út harmadik üteme, Sárvár második számú bekötőútjának, a Tesco körforgalomtól a Sótonyi úti kereszteződésig tartó szakaszának felújítása, a Nádasdy-vár turisztikai célú, mintegy 10 milliárdos fejlesztése és a 84-es főút felújítása – mondta el Kondora István, polgármester, aki hozzátette: a találkozón rövid tájékoztatót adott Lázár Jánosnak a város ügyeiről, majd jutott egy kis idő az anekdotázásra is. - Ezt követően mentünk el a Sárvár Arénába, arra a lakossági fórumra, ami hallatlanul jól sikerült. A miniszter úr kötetlenül és humorral bőven töltve adta elő azokat az egyébként közérdekű információkat, amelyek érintik őt, a tárcáját és annak jövőjét is – fogalmazta meg.

- Időről időre jó, ha találkozunk az államirányítás közvetlen vezetőivel. Készültünk erre a megbeszélésre, és próbáltuk azokat a fontos lakossági és önkormányzati igényeket továbbítani, amelyek az elmúlt években megfogalmazódtak. Azt azért látnunk kell, hogy az energiakrízis és a háború okozta gazdasági helyzet komoly feladatok elé állították a kormányzatot és az önkormányzatokat is. Ezek a találkozók talán amiatt is fontosak, hogy meg tudjuk beszélni azokat a prioritásokat, amelyek alapján együtt tudunk haladni és közös nevezőre juthatunk. Így volt ez a mostani találkozón is – értékelte Dr. Máhr Tivadar alpolgármester a munkatalálkozót, majd hozzátette: reméli, hogy hangjuk elér arra a szintre, ahova kell és azok a projektek, feladatok, amelyeket Sárváron és Sárvár környékén fontosnak tartanak, így megvalósulhatnak.