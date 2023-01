Mint arról többször beszámoltunk, Kovács György Vas Népében megjelent kijelentései miatt indított személyiségi jogi pert Balassa Péter. A toronyi polgármester lapunknak a harangjáték körüli vita kapcsán tett nyilatkozatot, amiről a Jobbik országgyűlési képviselője úgy vélekedik, az sértette jóhírnévhez való jogát. A Mi az talán tűz van? és a Hallod, milyen hangos a harang? mondatokat kifogásolta a politikus. Korábban arról is írtunk, hogy a Jobbik parlamenti frakciójával és a szombathelyi önkormányzattal egyaránt szerződésben álló Kummer Ügyvédi Iroda látja el Balassa Péter jogi képviseletét az ügyben. A per során kiderült az is, hogy Torony polgármestere nem a falu költségvetését terhelte, hanem magánpénzéből bízta meg ügyvédjét az eljárás során.