Felidézte: 2020. február 29-én, szökőnapon találkoztak legutóbb. Akkor tréfásan megjegyezte: reméli, hogy nem kell újabb négy évet várni a következő alkalomra. A sors ezt egy vírus képében majdnem elrendezte nekik. – A pandémia az életünk minden részét átírta, ugyanakkor felhívta a figyelmet a személyes összejövetelek fontosságára is – mondta, és területi szervezetük elmúlt három évének egyik legjelentősebb eredményét is megemlítette: 2020-ban saját tulajdonú kamarai székházuk lett az országos szervezet segítségével. 2021-ben költöztek, méltó helyre, egy Paragvári utcai ingatlanba. Az elnök végül megköszönte még dr. Márkus Csaba és dr. Prugberger Simon segítségét, akik az idén is kivették a részüket a bál szervezéséből.

Kétféle menüsor közül választhattak a báli vendégek. A vacsora után a Lorigo Táncsport Egyesület táncosai léptek fel. Éjjel pedig Nagy Jonathan látványos produkciója kápráztatta el a közönséget. A bűvész illúzió show-jában interaktív trükkökkel készült, és folyamatosan bevonta a nézőket. Vizet tüntetett el valakinek a feje fölül, egy vendégnek „véletlenül” levándorolt a zakója. Nem hiányoztak a show-ból a kettévágások és átszúrások, az embereltüntetés sem: segédjét, Szabó Esztellát húsz darab hétköznapi esernyővel „szúrta át” egy kartondobozban, majd hagyta megvizsgálni a közönségnek az esernyőket, a dobozt, a szerkezetet. A fináléban egy ládában foglalt helyet a segéd, és bár sokan aggódtak a testi épségéért, épen, egészségesen került elő. Este-éjjel a Spektrum zenekar szórakoztatta a báli vendégeket.