A minden évben hagyományosan megrendezett programjaik – a farsang, a szüreti felvonulás, a betlehemépítés – idén sem maradnak el, ám ebben az évben a klubtagok bekapcsolódnak több városi alkalomba is: részt vesznek az óvoda új farsangi programján, jövőre pedig a tervek szerint már jelmezes vonulóként is csatlakoznak. A nicki Fergeteg Néptánc Egyesület Radó téri szilveszteri mulatságába is idén csatlakozik először a nyugdíjasklub fellépőként a tervek szerint. Ugyancsak újdonságként márciusban Petőfi-ünnepet tartanak a Petőfi-emlékév kapcsán Petőfi márciusa címmel – videós, zenés, verses összeállítással. Kirándulást idén is terveznek és ebben az évben is lesz „műgáti sörözés”, amelynek alkalmával a nicki műgátnál található csárdában szervezik meg közösségi összejövetelüket. Emellett továbbra is terveznek előadókat meghívni és rendszeresen részt vesznek a verskedvelők összejövetelein is. A kukoricafosztást idén már nem tartják meg, de abban az időszakban a fosztásoknak helyet adó nicki Rába Természetházban gyűlnek össze, ahol szabadtéri, zenés főzőcskézést rendeznek majd. A klub február 14-én, kedden tartja meg idei első ös - szejövetelét, ahol pontosítják a programtervet. Azt követően minden páratlan héten, keddenként találkoznak – ahogy azt szokták minden évben.