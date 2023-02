A táncos báli forgatagot kulturális program előzte meg. A megnyitó után a Vaskeresztesi Hagyományőrző Néptánccsoport táncosainak fellépését élvezhette a közönség, majd a szombathelyi Reguly Antal Általános Iskola német nemzetiségi diákjai mutatták be néptánctudásukat. A bálon hagyományos megjelentek a horvát nemzetiség képviselői is, erősítve a kölcsönösen erős kapcsolatot. A rendezvény csúcspontja, mint általában minden báli eseményen is a tombolahúzás volt.

A német nemzetiség az első szabad népszámlálás óta lélekszámban újra erősödött – mondta el kérdésünkre Friedl Tamás. A Reguly Antal Általános Iskola mellett német nemzetiségű gyerekek vannak Szombathelyen a Pipitér és a Napsugár Óvodában is.