Az egyik csákánydoroszlói étteremben jött össze a nagy család, több, mint negyvenen köszöntötték kerek születésnapján Mariska nénit, még Svájcból is hazajöttek a rokonok a jeles alkalomra. Elsőként az ünnepelt veje, Dobronics György szólt az egybegyűltekhez. Saját édesanyjaként emlegette anyósát, akinek nagyon sokat köszönhet. Felsőmarác nevében Tóth László polgármester és Németh László alpolgármester köszöntötte virágcsokorral és ajándékcsomaggal a szépkorú asszonyt, aki egyúttal Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját is átvehette.

Mariska néni Felsőmarácon született, ott nevelkedett és ma is a faluban él. A háztájiban dolgozott, nyaranta pedig gyakran a cséplőgép mellett volt munkája. A kertjére ma is nagy gondot fordít, naponta többször körbejárja. Szereti a virágokat, veteményez, már most gyönyörű a hagymája, salátája.

- A sok munka, a mozgás a hosszú élet titka. Nálunk senki nem ért meg a felmenők, rokonok közül ilyen magas kort - mondja Mariska néni, aki hatgyermekes családba született, testvérei közül már csak egy él.

Az asszonynak három gyermeke született, egyik fia még csecsemőkorában, a másik fiatalon, 26 évesen súlyos betegségben hunyt el. Mariska néni 2007-ben megözvegyült, de nincs egyedül, hiszen szinte nincs is olyan nap, amikor családja meg ne látogatná. A népes famíliában négy unoka és négy dédunoka van, akik mind köszöntötték kilencvenedik születésnapján az asszonyt.