Nem ez volt az első év, hogy maskarát öltöttek a városi fodrászszalonban. Az ötletgazda Simon Tibor mesterfodrász, aki kolléganőivel mindig előzetesen egyeztet az aktuális év farsangi koncepciójáról. Tavalyelőtt a Hungária zenekart idézték meg farsangkor, az elmúlt esztendőben cigánynak öltöztek, idén pedig rab- és börtönőr ruhát öltöttek, előbbit a két hölgy, Nagy Enikő és Horváth Natasa, utóbbit maga Simon Tibor. A cél nem más, mint jó hangulatot varázsolni az üzletbe.

- Aki nem tartja rendesen a fejét a frizurakészítés közben, az kap egy farsangi fánkot, meg egy felest. Aki jól tartja, attól sem vonjuk meg ezeket az élvezeteket - mondta viccelődve a házigazda, aki azt is hangsúlyozta: a vendégek vevők erre a kis mókára, mindenki jól fogadja, hogy néhány napig különleges környezetben készülnek a frizurák. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján talán már úgy is időzít néhány kuncsaftunk, hogy tudja: ha farsang idején jelentkezik be, akkor akár meglepetés is érheti. Őszintén szólva, magam is csodálkoznék, de egyúttal örülnék is, ha betérnék egy fodrászhoz, és egy jelmezes börtönőr készítené a dauert, a kontyot, a melírt vagy éppenséggel egy beöltözött rab festené, szárítaná, fésülné be a frizurámat - tette hozzá a mesterfodrász



Fotós: Szendi Péter