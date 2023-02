Közzétették a 2023-as technikumi rangsort, és mint arról tegnap beszámoltunk, a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Kollégium, valamint a paksi Energetikai Technikum és Kollégium után a 3. helyezett a VMSZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum.

Az országos TOP 100-ba több más vasi középiskola is bekerült: a rangsorban a 17. a VMSZC Gépipari és Informatikai Technikum, az 50. a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, a 70. a VMSZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola, a 75. a VMSZC Savaria Technikum és Kollégium, a 83. a VMSZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium és a 94. a VMSZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium. A rangsort a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján a tanulók eredményei, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készítették – olvasható az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján, ahol elérhető a TOP 100-as lista.

Hogyan fogadták a hírt a Horváth Boldizsár szakközépiskolában? - erről videós anyagot is készítettünk. Sági József igazgató pedig kérdésünkre úgy nyilatkozott: - Mint minden felmérést, ezt is óvatossággal fogadom, ugyanis ez nem egy pillanatnyi állapotot rögzít, hanem egy folyamatot, amiben hosszú évek munkája van – összegzett Sági József. - Korábban is voltak felmérések, de nem ennyire pontos adatsorok alapján. Voltunk már 11., 13. helyezettek, ez a mostani 3. hely engem is meglepett – ismerte el az igazgató, aki kiemelte a tanári gárda felkészültségét és azokat az országos szintű tanulói teljesítményeket, amik mind-mind hozzájárulhattak a mostani eredményhez. Zsigrai Hanna, Fejes Laura, Gemeiner Lili, Holecz Rajmund és Fejes Johanna – néhány tanuló azok közül, akik országos versenyeken öregbítették az iskola hírnevét, többük első helyezettként térhetett haza a megmérettetésről.

- Mindig jók voltak a Vas megyei középiskolák, ez nem változott. Az újdonság a mostani rangsorban talán az, hogy eddig a gimnáziumok álltak a reflektorfényben, most pedig egy technikum került oda, ráadásul országos harmadik helyezettként – erről is beszélt Sági József, aki hangsúlyozta még: a jövőben is kapkodás nélkül, de igyekszik jó vizeken tartani az általa vezetett iskolát.

Forrás: Szendi Péter

„A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján Vas vármegyében a 3. hely iskolánké” – osztotta meg a jó hírt követőivel közösségi oldalán a Kőszegi TEKI, amely az országos listán az ötvenedik. Hozzátette: „Mindannyiunkat, oktatókat, szülőket, hajdanvolt, jelenlegi és leendő diákjainkat okkal tölt el a büszkeség.”