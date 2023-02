A romok alatt rekedt emberek megkereséséhez profi, nemzetközi éles bevetésre is képes kutyákat is alkalmaznak. Az ebek a kutyavezetővel teljes összhangban dolgoznak, minden akadályon bátran, fegyelmezetten mozognak. Munkájukat mutatja be a Baptista Szeretetszolgálat szerkesztőségünkbe eljuttatott képes tudósítása.