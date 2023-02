Az oberwarti tűzoltóság hivatalos közösségi oldalán arról számoltak be, hogy eddig még ismeretlen okok miatt tűz ütött ki vasárnap hajnalban a település egyik gyorséttermében. Az osztrák város hivatásos tűzoltói azonnal a helyszínre érkeztek és megkezdték az oltómunkálatokat, de addigra már az épület jelentős része leégett. A műveleti parancsnoknak riasztania kellett a szomszédos unterwarti egységet is, akik szintén bekapcsolódtak a oltási folyamatba, ami végül sikerrel zárult. Az utómunkálatok még jelenleg is folynak.