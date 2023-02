- Az idei év egyik fontosa feladata lesz a haltelepítés – tudtuk meg Horváth Rolandtól. – A ponty mellett más fajok, mint például keszeg, kárász, valamint amur is kerül majd a tóba. Mindezek mellett süllőfészkeket is elhelyeztünk a mederben. A halállomány természetes bővülését várjuk ettől. A part rendbetételét is elkezdtük, a nádast levágtuk, a szemetet összeszedtük, a horgászhelyeket pedig kitisztítottuk. A lejárók rendbetétele van még hátra. Az elmúlt években a partot több helyen kimosta a víz, ide veszélyt jelző táblákat helyezünk ki. A terv az, hogy mihamarabb helyreállítsuk a megrongálódott szakaszokat.

Horváth Roland végezetül megjegyezte, idén szeretnék visszahozni a korábbi évek hagyományos rendezvényét, a horgászbált. Az összejövetel időpontja április 15-én lesz.