Ágh Péter országgyűlési képviselő meghívására múlt héten Celldömölkre látogatott Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. Fehér László polgármester a városházán fogadta a kormánybiztost Ágh Péter országgyűlési képviselő és Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke társaságában. Az egyeztetésen többek között szó esett a TOP Plusz pályázati rendszerben elnyert támogatásokról.

Az iparterület fejlesztésére 318, a Dr. Szomraky utca felújítására 311, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 173, az alsósági óvoda rendbetételére 349, konyhafejlesztésre 200, a Vulkántól vulkánig turisztikai projektre pedig 362 millió forintnyi támogatás érkezett. - Ez összesen mintegy 1,7 milliárdforintnyi támogatást jelent a városnak. A korábbi pályázatok költségnövekménye is kapott kormányzati támogatást. A kormánybiztos asszony a területfejlesztési miniszter mellett a mi régiónkért felel kormánybiztoskent, ezért is tartottam fontosnak, hogy a polgármestereken keresztül tájékoztatást kapjon a helyi tervekről. Erre biztosítottam lehetőséget a celli találkozó megszervezésével is. A varos ügyei ugyanis összekötnek bennünket - fogalmazott Ágh Péter.

- Köszönöm az önkormányzati hivatal munkatársainak, jegyző úrnak, a műszaki iroda dolgozóinak a munkájukat, hiszen kiváló pályázatokat írtak, amelyek a megyei bírálati rangsorokban elöl szerepelve lettek sikeresek – fogalmazott Fehér László polgármester, aki eredményesnek és tartalmasnak értékelte a múlt szerdai találkozót.