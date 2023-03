Az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya által is támogatott rendezvényen megjelent és beszédet mondott Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke és V. Németh Zsolt, a magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos. Márk Gergely rózsanemesítő születésének 100. évfordulóján köszöntőt mondott Pócs Margit, az acsádi Márk-rózsa Barátok Egyesületének elnöke. Kiemelte, hogy külön örömet jelent az egyesület számára is, hogy a Márk Rosarium bekerülhetett a Vas Vármegyei Értéktárba, de a rózsakertet a tápiószelei Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ is regisztrálta. A rózsakert folyamatosan fejlődik, ma már más nemesítők rózsáit is befogadják.

- Ha történelmi távlatokban gondolkodunk, akkor a témáról először Gül Baba türbéje és rózsakertje juthat eszünkbe, de a régi főúri kastélyok díszei is a rózsák voltak évszázadokon át – fejtette ki gondolatait Majthényi László, a megyei közgyűlés elnöke. Mint mondta, a megyei értéktár az acsádi Márk Rosariummal egy különlegességgel gyarapodott.

V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos beszédében aláhúzta: az egyik legnagyobb magyar rózsanemesítő a 100 éve született Márk Gergely, a rózsaember elhivatottsága, szaktudása, kitartása és a rózsák iránti szeretete az általa életre hívott rózsakultuszban nyilvánult meg. Az egykori nemesítőtől idézve kiemelte: Életem szerelme a rózsa. Törekvéseim értelmét abban látom, hogy rózsáim szebbé tegyék a világot és az emberek örömére szolgáljanak. V. Németh Zsolt hozzátette, hogy munkássága eredményes volt, létrehozta az első nagy magyar rózsagyűjteményt, rózsakiállításokat szervezett, fajtákat nemesített, de gyógynövények nemesítésével is foglalkozott. Munkája nem maradt észrevétlen, díjakkal jutalmazták és dokumentumfilmet forgattak életéről. A legnagyobb eredmény azonban mégis az, hogy egy egész közösséget sikerült beoltania a rózsák szeretetével.

A Derkovits Gyula Általános Iskola diákjainak műsora után a nap egy mini-konferenciával folytatódott.