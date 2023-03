A szombathelyi Fő téren a bicikliutak kivételével már jó ideje nem lehet biciklivel közlekedni szabályosan, hiszen a kétkerekűk ki lettek tiltva a térről. Bicikliút a Kossuth Lajos utca és a Kőszegi utca közötti szakaszon van, de a tér másik felén már nem ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen a Király utca és a Szent Márton utca között is van kerékpárút, amit tábla is jelez, ám a Király utcánál a kerékpárút tábla mellett egy mindkét irányból behajtani tilos tábla is fogadja a bicikliseket. A helyzet tisztázása érdekében a szombathelyi önkormányzathoz fordultunk kérdéseinkkel, amint válaszokat kapunk, frissítjük cikkünket.