Az eseményen megjelent többek között Vámos Zoltán Vas Vármegyei főispán, de a vármegye több vezető tisztségviselője mellett a szombathelyi önkormányzat, a honvédség és Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium is képviseltette magát.

- A hősi emlékműveket elsősorban a fiataloknak szánom figyelmeztetésnek. Azt szeretném, ha tisztelnék a hősöket – idézte fel Vitéz Both Béla szavait Vámos Zoltán, Vas Vármegyei főispán. Mint mondta, a tábornok mindig tisztelgett a hősöknek, miközben ő maga is hős volt. Vámos Zoltán kiemelte, hogy Both Béla méltósággal viselte a kommunizmus alatti szenvedést, megbélyegzett volt és mellőzött, de példát adott emberi tartásból és lelki erőből. - A diktatúra akkor éri el a célját, ha uralja a gondolatokat és megtöri a lelket, de Both Bélával nem boldogult – zárta emlékezését a főispán.