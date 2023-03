Előadások hangzanak el a következő témákban: Az év rovara a közönséges temetőbogár, Az év lepkéje a fecskefarkú pillangó, Az év hala a lápi póc, Az év kétéltűje az alpesi gőte, Az év madara a barkóscinege, Az év emlőse a közönséges vakond, Az év gombája a disznófülgomba, Az év vadvirága a borzas len, Az év fája a vénic-szil, Az év ásványa az antimonit, Az év ősmaradványa a borostyánkő.

Ezekkel párhuzamosan múzeumpedagógiai foglalkozások lesznek, lehet készíteni gőteszauruszt, szil-manót, pillangós medált vagy kulcstartót, csini-cini könyvjelzőt. Borostyánkövek után kutathatnak az érdeklődők, sőt, az online térben kalandoznak a híres Borostyánkő-úton is. Viaszgyertyát sodornak – mert ezen a napon megemlékeznek a beporzókról is. Nem maradhatnak el az aktuális kvízjátékok, agyas-szavas feladványok, sudokuk sem. Készül egy szöveges-képes dominó és egy óriás memóriajáték, az aulában mini kiállítás vár, ahol még Bambi is látható.

A mozisarokban lehet találkozni Az év emlősével a Kisvakonddal, Az év vadászható vadfajával, Bambival, az őzzel, és az év gyógynövényével, Kippkopp és Tipptopp nevű gesztenyegyerekekkel.