- A Nefelejcs utcai játszótéren egy-egy kiadósabb eső után a játékok alatt rendszeresen tócsák maradtak, ezért kértem még tavaly ősszel a terület kaviccsal történő feltöltését. Horváth Soma alpolgármesterhez fordultam, ekkor kezdeményeztem a Nefelejcs utcai betonlapos járda újrarakását is. Jó hír, hogy a kavics pótlása még tavaly, a járda helyreállítása pedig nemrég megtörtént – számolt be lapunknak az apró előrelépésekről Horváth Gábor. Emlékeztetett arra is: a Gothard-iskola testnevelői még 2019-ben kezdeményezték a Nefelejcs utcai játszótér fejlesztését azért, hogy ott órákat tarthassanak. Két terv is készült: az egyikben műfüves pályát, távolugró-gödröt és futópályát is álmodtak. A tervek megvalósítása azonban a Covid-járvány miatt háttérbe szorult, a városi büdzsében arra egyelőre nem látszik forrás – erről is beszélt a képviselő, aki megpróbál ahhoz más úton, a tankerületen keresztül pénzt szerezni.

- Herényben a Tulipán utcában a legutóbbi játszótér-felülvizsgálat során szétszedték a homokozót, új keretet és homokot is tettek le, továbbá a padokat is lefestették a Szompark Kft. munkatársai – mondta el a legutóbbi munkák kapcsán a képviselő. Úgy folytatta: - Sajnos korábban egy játékot elvittek, miután az nem felelt meg a szükséges TÜV-előírásoknak. Kértem az eszköz pótlását, ám arra fedezethiány miatt eddig nem került sor. Ugyanakkor a közelben élő családok egyre inkább szorgalmazzák a Szabó Imre utca felőli oldalon új játszóeszközök elhelyezését. Itt egy civil összefogás jött létre, amit jómagam is támogatok – tette hozzá a képviselő.

Kitért arra is: - Örömteli látni, hogy a Petőfi-telepen az ott lakók kérésére mintegy 1 millió forintos játszótér-fejlesztést valósít meg az önkormányzat. Ez is mutatja, ha megvan a városvezetői szándék, találnak forrást a városi kasszában kisebb beruházásokra is. Bízom abban, hogy ebbe a körbe hamarosan az északi-városrész is bekerülhet – összegzett Horváth Gábor, aki a Nagyszombat és a Vajdahunyad téri játszótereket is megemlítette: azokon tavaly apróbb karbantartási munkákat végeztek, de az itt élő kisgyerekes családok miatt a képviselő szerint új játszóeszközök elhelyezése is indokolt lenne.