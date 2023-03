Hihetnénk, mennyire távol áll egymástól a színpadi szereplés, a vőfélykedés, illetve a határőri, pontosabban rendőri munka. Nika Róbert azonnal rávágja: ez egyáltalán nem így van, hiszen valahol mindegyik esetben szerepet játszik, a cél az, hogy megnyissa ez embereket. Nagynak hangzik, de így van: feltárja a lelket. – A határőrségnél dolgoztam 1991-től 2008-ig, amikor összevontak bennünket a rendőrséggel – emlékszik vissza Nika Róbert.

– Bükön a színtársulat pedig 2007-ben indult, az alapítók között voltam. Major Ágotától a vezetői feladatokat 2009-ben vettem át. Időrendben tehát: színtársulat, majd a büki rendőrőrsön lettem nyomozó, végül pedig jött a vőfélykedés. Ha visszagondolok, esetemben a kezdetek az 1970-es évekre tehetők, amikor is volt egy szépreményű büki néptánccsoport. 1984-ig jártunk fellépésekre. Már ekkoriban sokat szerepeltem közönség előtt. Megtanultuk a színpadi mozgást, megtanultuk, miként kell kiállni az emberek elé. Igaz, ekkor nem beszéltünk, de kifejeztük magunkat: énekeltünk és táncoltunk. A család, a gyereknevelés, most pedig már az unokázás mellett mind a három szakma egymás mellett végezhető. Előre lehet tervezni, már most tudom nagyjából, hogy mikor lesznek a lakodalmak, a fellépések időpontjai is láthatók, a színtársulati próbák pedig minden héten pénteken vannak.

Nika Róbert (balról) egy színdarabban Radics Istvánnal és Tájmelné Tóth Máriával

Forrás: Sok-Szín-Pad

A közelmúltban mi is beszámoltunk arról, hogy tagokat keresett a Sok-Szín-Pad társulata. Nika Róbert örömmel számol be, hogy két új amatőr színésszel bővült a csapatuk.

– A Petőfi-évfordulóra verses előadást viszünk színre. Sokan, tizenöten leszünk egyszerre a színpadon. A fellépések előtt ugyanúgy izgulok, mint a legelsőn. Minden lakodalom kezdetekor, a feleségem szokott is rajtam nevetni, magamban morzsolom a szövegeket. Úgy is, hogy százharminc lagzin vagyok túl. Azt gondolom, kell ennyi drukk, különben túlságosan elbízná magát ez ember.

– Hogyan is lettem vőfény? Sokáig halogattam, de egy jó barátom felkérése igent mondtam! Nagyon jó mestereim voltak, Tóth Tamás, Varga Albin. Őket Vasban nem kell bemutatni. Mi mint vőfélyek, a hagyományokat őrizzük. Persze, szükség van a modernizációra, de alapvetően ragaszkodunk a régi szokásokhoz. A Sok-Szín-Pad Társulat a tervek szerint az őszi fesztiváli szezonra színre viszi Török Rezső Rapcsák című komédiáját. – Török Rezső személyében megtaláltuk a szerzőnket. Két darabjával, a Magdalénával és A sötét huszárral arany minősítést értünk el. Forog vagy forog című komédiája készen van, most csak arra vár, hogy bemutassuk a nagyközönségnek – zárta Nika Róbert.