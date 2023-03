A táplánszentkereszti önkormányzat honlapján is közzétették a dokumentumot, s a tervek szerint lakossági fórumot is szerveznek. „Veszélyes és nagyon veszélyes kategóriába sorolták a gesztenyefákat. Elszomorító, de a könyvtár előtt álló Ginkgo biloba fa is élete utolsó szakaszába jutott” – olvasható az önkormányzat honlapján. Hozzáteszik, hogy a kivágott fákat pótolják majd, a gesztenyesort hársfasorral tervezik helyettesíteni.