A fiatalok szilárd testápolót készítettek 1 rész méhviaszból, 1 rész olívaolajból, 0,5 rész kakaóvajból és 0,5 rész kókuszolajból. (A méz, a méhviasz a gyógyászat része, a múzeum drogpadlásán száradó gyógynövények is arról tanúskodnak, milyen fontos a beporzók működése – a patikamúzeumhoz így kötődik a téma.) Különböző szemléltetőeszközök – rózsabogár, méhecske, fecskefarkú lepke és virágok – segítségével láthatták, mi az a beporzás.

A témában megnézték a Greenpeace nemzetközi környezetvédő szervezet robotméhekről készült kisfilmjét, és arról is beszélgettek, hogy mi magunk is tudunk tenni a rovarok pusztulása ellen virágültetéssel, a méhlegelők meghagyásával, méhbölcső készítésével. A patikakert vonzza a rovarokat, így természetes méhlegelőként funkcionál – oda is kilátogattak a foglalkozás végén a FÉHE fiataljai.