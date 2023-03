Boldog Batthyány-Strattmann László hitvese volt Coreth Mária Terézia. Amikor férjét húsz éve, március 23-án Rómában boldoggá avatták, sokakban felvetődött, miért nem a feleségével együtt, mint házaspárt avatták boldoggá őket. – Abban, hogy Boldog Batthyány-Strattmann László a szegények orvosa lett, gyönyörű családot épített fel, ott rejtőzik nagyszerű felesége. Életének nagy fordulata volt a vidám, csupaszív asszonnyal való megismerkedése, aki 14 gyermekkel ajándékozta meg és akivel orvosi pályafutását is megosztotta. Mind a Szombathelyi, mind a Kismartoni Egyházmegye számára fontos, hogy példaként állítsa őt – fogalmazott a sajtótájékoztatón dr. Székely János megyés püspök.

A boldoggá avatási eljárás menetéről elmondta: két fő szakasza van, az egyházmegyei és a római. Az egyházmegyei szakasz előtt szükséges meggyőződni arról, hogy sokak véleménye szerint példaszerű életet élt az adott személy. Az események tanúi, családja, leszármazottai, az életét ismerők körében mindez megszületett. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jóváhagyására is szükség van – az eljárás elindítására tőlük is megkapták az egyetértést. Valamint az adott személy halála szerinti illetékes egyházmegye – jelen esetben a Bécsi Főegyházmegye – is engedélyt adott. Az egyházmegyei szakaszban minden, a személy életével kapcsolatos írott dokumentumot össze kell gyűjteni, az összes tanút meghallgatni, aki bármit tudhat az életéről. A dokumentumokat Rómába küldik a pápa boldoggá és szentté avatási ügyekkel foglalkozó hivatalába. A római szakaszban egy történész-bizottság vizsgálja át az anyag hitelességét, majd egy teológus bizottság formál véleményt arról, hogy valóban egy szent életű emberről van-e szó. Végül a pápai hivatal legfelsőbb szintje szavaz arról, hogy javasolja-e a boldoggá avatást. Amennyiben mindhárom testület egyetért, hogy az ügyet terjesszék a pápa elé, akkor jut el a Szentatya elé. Két külön pápai döntésre van szükség ahhoz, hogy a boldoggá avatás megtörténhessen: az egyik a szent életéről, a másik a közbenjárására megtörtént csodálatos gyógyulásról – ismertette a megyés püspök.

A Kismartoni Egyházmegye nevében a Magyar Vikariátus püspöki helynöke, Lic. Theol. Pál László nagyon jónak értékelte a két egyházmegye eddigi együttműködését. Mint mondta, már Boldog Batthyány-Strattmann László boldoggá avatásakor közösen dolgoztak, az utóbbi években pedig még szorosabbra fűzték kapcsolatukat. Örömét fejezte ki, hogy bekapcsolódhatnak Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárásába. A vasárnapi ünnepségről elmondta: a szentmise 9.30-kor kezdődik a németújvári kis bazilikában. A bejáratnál, Boldog Batthyány-Strattmann László emlékművénél kezdődik a szertartás. A szentmisére, amelyen elindítják a boldoggá avatási eljárást, mintegy négyszáz zarándokot várnak.