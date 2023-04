Az iskola folyosóján ezúttal is több tucat kartondoboz állt, tele játékokkal, könyvekkel, de a tartós élelmiszerek mellett rengeteg jó minőségű ruhanemű is elszállításra várt. Az átadáson a karitász munkatársai mellett megjelentek a diákok és az iskola tanárai is. Kovács Péter igazgató kérdésünkre elmondta, hogy azért is örültek különösen a karitász és az iskola együttműködésének, mert a hasznos és nemes feladat mellett a gyerekek szociális érzékenysége is hatékonyan növelhető. Az eredmény már látszik, hiszen az akció évek óta zajlik – nem csak ünnepek táján – és a diákok már önállóan is tevékenyek, ha a rászorulók segítéséről van szó.

- A karitász munkatársaival együtt megyünk kiosztani a csomagokat – mondta Jakab Nándor 9/b osztályos tanuló. Balogh Boglárka, szintén a 9/b osztály diákja, hozzátette: azt tapasztalja, manapság sajnos ritka, hogy az emberek összefognak egymásért a hétköznapokban is, ezért büszke arra, hogy ez a gépipariban sikerült. Ő ruhaneműket és élelmiszert hozott.