A volt Sári iskolában megtartott fórum házigazdája Varga Károly, a városrész önkormányzati képviselője volt, vendégei Kondora István polgármester, valamint Dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek voltak. A városatyák a Sári városrészben is összegyűjtötték a lakossági kéréseket, megvitatták a fejlesztési lehetőségeket.

Varga Károly önkormányzati képviselő szerint nagyon fontosak ezek a személyes találkozások, ahol lehetőség van a lakossági igények összegyűjtésére.

– Sikeresek az eddigi fogadóórák és nagy érdeklődés kísérte a rábasömjéni lakossági fórumot is, most is sokan eljöttek Sáriba. Örülök, hogy az embereknek van igénye ezekre az alkalmakra, és lehetőségünk van a személyes találkozásra, a tervek és feladatok megbeszélésére - mondta Dr. Máhr Tivadar. Az alpolgármester szólt még arról, hogy valamennyi választókerületben lesz fogadóóra és lakossági fórumon is az idei év folyamán.