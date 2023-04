Február elején adták át az új egészségházat, szerdán pedig már egy újabb nagyszabású fejlesztés kezdetét ünnepelték Bucsuban. Dr. Hende Csaba, a település országgyűlési képviselője, Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Közgyűlés képviseletében Majthényi László elnök és dr. Kondora Bálint alelnök, valamint Gál Sándor polgármester szimbolikusan lerakta az épülő komplexum alapkövét.

- A mai alapkőletétel ugyanakkora öröm, mint az, hogy Szombathelyen ugyancsak kormányzati támogatásból megépült és hamarosan megnyílik a Városligeti bölcsőde a régi városi strand területén. Látható, hogy nagy elánnal fordult a kormány a bölcsődeépítések felé. Szeretnénk megteremteni a feltételeit annak, hogy a vágyott, de részben anyagi okok, részben pedig a nők nagyon is érthető karriertervei miatt korábban meg nem született gyerekek mégis világra jöjjenek – fogalmazott dr. Hende Csaba. Az Országgyűlés alelnöke kitért arra is: elérhető, megfizethető gyermekintézményekre van szükség, amik lehetővé teszik a munkavállalást a kisgyermekek mellett is.

- Megyei szinten az óvodai és bölcsődei fejlesztések száma már a hatvanat is meghaladta az elmúlt években. Komoly előrelépés történt 2014 óta: csaknem ezres nagyságrendet tesz ki azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek a körülményei javultak, a férőhelyük megszépült e fejlesztéseknek köszönhetően – erről már dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke beszélt. A bucsui beruházás kapcsán emlékeztetett: eredetileg 172 millió forintos támogatásban részesült a bölcsődeépítés, ám mivel útcsatlakozást is kell kialakítani az új intézményhez, és az építőanyagárak és a kivitelezési költségek is jelentősen emelkedtek az elmúlt időszakban, végül 300 millió forintot kapott a TOP Programból az önkormányzat.

- Ugyanúgy ahogy az egészségházzal, a bölcsődével is a 21. századi feltételeket szeretnénk megteremteni a bucsuiak számára. A mostani beruházással segíteni szeretnénk az édesanyák munkaerőpiacra való visszatérését – hangsúlyozta Gál Sándor polgármester. Hozzátette: az új egészségház és az új bölcsőde is olyan szolgáltatást nyújtanak, amik a helyben maradást erősítik. Várhatóan 2024-ben már köszönthetik az első bölcsiseket, a tervek szerint bő egy év alatt elkészül az új komplexum beruházása.