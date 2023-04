A Pannon kulináris sorozat háziasszonya, Seper Marianne köszöntötte a program résztvevőit Pomper Irmgard cukrászmester óbéri műhelyében, ahol a húsvéti kalácsok különböző verziói voltak terítéken. Mindegyik kalács alapja a kelttészta, aminek elkészítése gondos odafigyelést igényel. A BMKE szerkesztőségünknek megküldött beszámolójából kiderül, Pomper Irmgard a profi szakember lazaságával készítette el a tésztákat, miközben a résztvevőket beavatta a titkokba: milyen alapanyagokból, milyen körülmények között lesz a legjobb és legfinomabb a húsvéti kalács. Három különböző tésztavariációt tanultak meg a résztvevők és miközben a formázás helyes mozdulatait is gyakorolták, nemcsak a frissen sült kalács illata lengte be a konyhát, hanem magyar népdalok is.

Pomper Irmgard cukrászmester az elmúlt években a Pannon Kulináris Sorozat legkedveltebb előadója lett. Összesen már negyedik alkalommal fogadta műhelyében a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület által szervezett gasztroprogramot. A workshop különlegessége, hogy kizárólag a Pannon Kulináris Sorozat alkalmain tekinthetnek be az érdeklődők Irmgard „édes műhelyébe” és tanulhatnak Dél-Burgenland népszerű cukrászmesterétől.

A gasztrosorozat következő programja április 15-én lesz, Binder Grete gyógynövényszakértő vezetésével olajok, ecetek és likőr is készül tavaszi gyógynövényekből.