Igyekeztünk úgy összeállítani a konferencia előadásait, hogy a szakma képviselői találjanak benne újdonságot, de a nagyközönség számára is érthető és élvezhető legyen – mondta Melega Miklós, a Vas Vármegyei Levéltár igazgatója, aki rövid betekintést adott a most nyílt kiállításba is: régi dokumentumokon keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők azzal a sokak számára titokzatos világgal, amit a levéltárak jelentenek.

Dupla ünnep egyébként az idei – mutatott rá Melega Miklós. Háromszáz évvel ezelőtt, 1723-ban fogadták el azt a törvényt, amely engedélyezte a megyeházák megépítését. Egyúttal ebben nevesítették azt is: itt helyezhetik el az addig ládákban tárolt iratokat, adhatnak otthont a levéltárnak. Azóta létezik tehát a levéltár mint intézmény, de a tevékenységük ennél is régebbre nyúlik vissza. A szakember érdeklődésünkre beszélt arról is: lehet, hogy raktárakat már nem kell építeni, de a levéltárakra és az ilyen jellegű munkákra mindig szükség lesz. - A papíralapú dokumentumokat az idők végezetéig őriznünk kell. Arra törekszünk, hogy ehhez megfelelő körülményeket teremtsünk és biztosítsunk, továbbá digitalizáljuk és online elérhetővé tegyük. Mindezek mellett ugyanakkor nagy szakmai kihívás, hogy a jelenkor digitálisan keletkető iratai fennmaradjanak. A levéltárak élen járnak a szakmai iratkezelésben - fogalmazott.

- A múlt mindig arra szolgál, hogy erőt merítsünk belőle és építkezni tudjuk a jövő felé - hangsúlyozta lapuknak adott interjújában Rácz György, a Magyar Nemzeti Levéltár Tudományos Igazgatóságának tudományos igazgatóhelyettese. Elmondta, számukra még egy kerek évfordulót tartogat az idei esztendő: éppen száz évvel ezelőtt költöztek be a Bécsi kapu téri palotába. Mostanra azonban kinőtték az épületet, bíznak benne, hogy a várhegy rekonstrukciója nyomán új épületet kapnak Óbudán - a tervek már megvannak.

Többek között Budapestről, Győrből, Zalaegerszegről érkeztek vendégek a konferenciára. Az előadók között köszöntötték az egyházmegyei levéltár vezetőjét, az egykori kőszegi fiókkönyvtár megalapításában részt vett Bariska Istvánt, és Feiszt György főlevéltárost is, aki már 40 évvel ezelőtt is tartott előadást, hasonló témában. - Balogh Gyula a Vas Vármegyei Levéltár történetének emblematikus figurája, valahol mindannyiunk példaképe. Hosszan lehetne sorolni a vele kapcsolatos érdekességeket. Univerzális személyiség volt. Egy megállapítás szerint a legjobb levéltáros volt a hírlapírók között, vagy másképpen szólva a legjobb hírlapíró a levéltárosok között - fogalmazott.