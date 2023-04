Lesz Delta-buli és jön Varga Miklós, megrendezik a futófesztivál is - a répcelaki képviselő-testület ülésen Boros András, a művelődési ház és könyvtár igazgatója számolt be a június második hétvégéjén tartandó Répcelaki Fesztivál előkészületeiről. Többek között elhangzott: pénteken este Delta-buli lesz a répcelaki főtéren; szombaton fellép az Ős P.Box és Varga Miklós, valamint Péter Sramek is. A mulatós műfajt ebben az évben Tóth Tünde képviseli; vasárnap délután pedig műsort ad a Groovehouse együttes és Kökény Attila. Idén is a rendezvény szerves része lesz a Répce Running Futófesztivál, amire szombaton délelőtt kerül sor.

Az igazgató kiemelte: a válsághelyzetek miatt több, a költséghatékonyságot célzó döntést kellett meghozniuk a szervezőknek. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb, hogy az elmúlt években megszokott nagyszínpadot a város tulajdonában lévő kisszínpad váltja, így a korábbi években megszokott nagykoncertek sajnos nem tudnak megvalósulni. - Ennek ellenére úgy gondolom, hogy így is sikerült színvonalas és a városhoz méltó fellépőket, zenekarokat szerződtetni – emelte ki Boros András.