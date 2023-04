Soós Kata hazajött Rábagyarmatra, hiszen innen származik, de most már egy ideje Németországban él. Végzettsége szerint közgazdász, a szülési szabadsága idején találta ki, hogy szakácskönyvet készít gyerekeknek. 2021 szeptemberében jelent meg az első kötete sütős receptekkel. A megjelenést Kata szakács végzettségű nemzetközi szakmai tapasztalatokkal is rendelkező bátyja, Bálint segítette. A szakácskönyv-szett különlegessége, hogy segítségével akár már óvodás kortól is önállóan süthetnek-főzhetnek a gyerekek. Nem kell hozzá sem mérleg, sem egyéb mérőeszköz, öt színes mérőkanál segíti az alapanyagok mérését. Olvasni tudás sem szükséges, mivel szöveg helyett képekben mutatják be az egyes recepteket. A több mint 500 képet követve a gyerekek kis segítséggel elkészíthetik a finomságokat.

Az első könyv visszajelzései nagyon jók voltak, így tavaly augusztusban megjelent a második kötet főzős receptekkel. Kata azóta pedig már gőzerővel dolgozik a harmadik részen, hogy abban mi lesz, egyelőre titok.

A rábagyarmati kultúrházban mintegy húsz kisgyermek jött össze a húsvéti sütikészítő workshopra, ahol kétféle édesség készült. Elsőként zabpelyhes csokis süti csináltak a gyerekek, amit színes tojásokkal dekoráltak. Ezen kívül kókuszgolyót is gyúrtak húsvéti kiadásban. A mutatós sütiket saját maguk díszítette dobozkában vihették haza a gyerekek. A húsvéti sütéshez minden szükséges hozzávalót és kelléket Kata biztosított, a gyerekeknek és szüleiknek csak jó kedvet kellett hozni a programra, amely a rábagyarmati önkormányzattal együttműködésben valósult meg Nagypéntek délutánján, hangolódva az ünnepre.