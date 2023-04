A vasi település sikeresen pályázott a helyi és térségi turizmusfejlesztés megnevezésű programban, melynek keretében konzorciumban összesen közel 300 millió forintból újulhat meg a történelmi jelentőséggel bíró vasvári sánc. A múlt héten megtartott vasvári képviselő-testületi ülésen a fejlesztés első lépéseként döntés született a megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásáról. A régészeti és turisztikai szempontból is kiemelkedő emlék a 10. századból származik, a nyugati kalandozások után építették ki elődeink a határvédelmi rendszer részeként. Ez a védmű volt hivatott védeni az ún. katonák útját, amelynek nyomvonala egészen Észak-Olaszországig vezet. A vasvári sáncnak volt egy párja Muraszombat környékén is, a két kapu között volt a gyepű, ahol csak a határt védő katonák éltek, ma ezt a területet Őrségként ismerjük. A kővárak felépüléséig aktív használatban voltak ezek a kapuk, a vasvári sánc ennek a korszaknak az emlékét őrzi, jelentősége ezért is kiemelkedő. A felújítás az első fontos mérföldkőhöz érkezett, az önkormányzat döntött a kivitelezők kiválasztását biztosító pályázati kiírásokról. Mivel a terület régészeti lelőhely is, a felújítás részeként régészeti feltárások is szükségesek lesznek, és megbízást kap éghajlatváltozási szakértő is, hogy a létesítmény ellent tudjon állni az extrém időjárási viszonyoknak is.